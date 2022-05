Appli mobile TourMaG



Un Paradis sur la Méditerranée : La Riviera Turque

Des beautés naturelles insoupçonnables, un climat de rêve et une histoire bien ancrée ! Le soleil éclatant et la mer bleue de la rêveuse Méditerranée turque vous accueillent toute l'année. Connue sous le nom de Riviera turque, cette région côtière luxuriante vous invite à la découverte de cités antiques, temples, forteresses, ports, et bien plus encore.

Rédigé par l'Office de Tourisme de Turquie le Dimanche 1 Mai 2022

Imaginez une côte de 1000 km de long, protégée par les montagnes du Taurus au nord, avec un climat méditerranéen doux toute l'année et 300 jours de soleil.



Les rives méditerranéennes de la Riviera turque offrent une expérience de vacances incroyables où les vues ensoleillées envoûtent les visiteurs. Des options d'hébergement exceptionnelles, des mets raffinés et un héritage historique et culturel immanquables, la Méditerranée turque promet l’expérience d’un retour aux sources ! Construits pour s'intégrer parfaitement à son environnement naturel, les élégants complexes de luxe hôteliers en bord de plage sont prisés dans cette région. La diversité permet d’attirer de répondre aux attentes des visiteurs internationaux et locaux : Les complexes « all inclusives » offrent des chambres spacieuses ainsi que des villas, la plupart avec une vue imprenable sur la mer, ils accueillent les couples et les familles. De grandes piscines, des installations de parc aquatique, des restaurants à la carte et de buffets opulents, des installations sportives et de divertissement, des spas luxueux et des terrains de golf offrent tout un éventail de possibilités d’activités aux visiteurs. En plus des centaines d'hôtels de luxe, la région propose également de nombreux hôtels de charme situés dans les rues historiques des centres-villes ou en osmose avec la nature à la campagne.



La région est si vaste et si riche qu'il ne vous reste plus qu'à faire votre choix pour passer les vacances de vos rêves.

Histoire et Nature un couple gagnant Avec ses rives, ses forêts et ses montagnes où l’on trouve des ruines antiques millénaires, la Riviera turque est la destination idéale pour les passionnés d'histoire. Trois magnifiques régions antiques à ne pas manquer ; La Lycie, la Pamphylie et la Pisidie se confondent et jouxtent les frontières d'Antalya. Certains des sites antiques sont facilement accessibles l’idéal étant d’opter pour les excursions en mer. Prenez un bateau depuis l'ancien port romain d'Antalya pour découvrir les eaux turquoises cristallines de la région et admirez quelques-uns des plus beaux exemples des cités antiques telles que Side, Patara, Olympos et Phaselis.



L'expérience méditerranéenne turque va au-delà des découvertes historiques pour offrir des aventures incroyables dans la nature. C'est avant tout une excellente destination de voile. Vous pouvez opter pour un yacht ou une goélette - un voilier traditionnel en bois à deux ou trois mâts - pour explorer des criques immaculées autour d'Antalya et de Mersin entourées de forêts verdoyantes.



La Route Lycienne- qui commence à Fethiye et se termine à Antalya - et la Route Pisidienne- qui continue dans les montagnes du Taurus - sont des itinéraires de randonnée balisés de longue distance avec divers arrêts archéologiques sur le chemin. La région est également un paradis pour les aventuriers qui souhaitent faire de la spéléologie, du camping et du vélo dans et autour de superbes chutes d'eau et de forêts de pins et de cèdres. Empruntez la route panoramique vers Kaş et Kalkan, de l'autre côté de l'île de Kekova, pour découvrir tout un groupe d'îles pittoresques, de nombreuses baies et des cités anciennes.



Mais l'exploration ultime est sous-marine : couronnez votre visite par des cours de plongée pour découvrir un patrimoine sous-marin ancien et passionnant au cœur même d'une faune et d'une flore sous-marine riches, dont la beauté et les couleurs sont inoubliables.



Une Pause cocooning traditionnelle Dirigez-vous vers un hammam pour vous détendre après une journée de visites.



Vous pouvez essayer un bain turc moderne à votre hôtel ou vous rendre dans l'un des hammams traditionnels des centres-villes. Le hammam, ancêtre de la pause thermale, offre une expérience spa orientale unique. En tant que rituel de purification millénaire, cette pause détente dans l'atmosphère mystique d'un bain est un moyen traditionnel de se nettoyer et un tonique naturel au stress de la vie moderne.



Asseyez-vous sur le marbre chaud et versez de l'eau sur vous-même avec un bol plaqué or ou argent. Allongez-vous ensuite sur le lit de marbre chaud au milieu et abandonnez-vous aux mains savantes du tellak ou natır qui frottera votre corps avec un gant de bain pour un gommage en profondeur, vous savonnera puis vous offrira un massage soyeux pour une parfaite relaxation. Vous aurez peut-être envie de tester l'acoustique du lieu en chantant une belle chanson !



À la fin du bain, dégustez une boisson glacée ou une tasse de délicieux café turc dans l'un des espaces partagés spécialement conçus à cet effet.



Une vie citadine effervescente Pour ceux qui apprécient la vie citadine, Mersin et Antalya sont des villes en constante effervescence.



Mersin propose un festival international de musique et Antalya accueille chaque année le plus important festival international du film de Türkiye. D’immenses centres commerciaux aux petites boutiques d'artisanat dans les petites rues latérales, les deux villes constituent des adresses incontournables pour les amateurs de shopping. Les rues piétonnes et pavées d'Antalya regorgent de cafés et de bars décontractés pour prendre un café turc ou un cocktail avant de se diriger vers des restaurants traditionnels chics ou d’élégants restaurants de poisson qui s’alignent près de la mer. Choisissez votre poisson sur l'étalage et assurez-vous de commencer le repas avec des mezzés comme de la bonite salée ou des crevettes au beurre et à l'ail. La Méditerranée turque est particulièrement réputée pour les agrumes et les bananes, alors pensez à prendre un dessert fruité.



Après le dîner, si vous voulez que le plaisir continue, rendez-vous dans un méga club ou une salle de concert.



Des activités sportives à l’infini La Riviera turque vous donne l’opportunité de pouvoir pratiquer une multitude d’activités sportives dans des paysages époustouflants : Golf, vélo, trekking, parasailing, plongée sous-marine, plaisance, ski et bien d’autre encore.



Véritable paradis des vacanciers avec son climat unique, sa nature pittoresque, ses villes modernes, ses plages de sable, ses itinéraires de croisière et ses innombrables cités antiques, la Riviera turque est un incontournable pour tout voyageur se rendant en Türkiye. Mai, juin et septembre sont parmi les meilleurs mois pour visiter la région, tandis que juillet et août constituent la haute saison.



Maintenant, prenez le temps d'imaginer à quoi ressembleraient vos vacances de rêve, laissez-nous vous fournir tout ce dont vous avez besoin, asseyez-vous et profitez-en. Rejoignez-nous sur la Riviera turque !



