Un workshop hybride à Paris dédié aux Philippines

Le 18 novembre prochain, l’Office de Tourisme des Philippines organise un workshop hybride à Paris. Deux billets d’avion en éco premium Paris - Philippines proposés par Eva Air sont à remporter à l’issue d’un tirage au sort.

Rédigé par Office de Tourisme des Philippines le Lundi 8 Novembre 2021

Un workshop hybride pour découvrir les Philippines



L’Office de Tourisme des Philippines poursuit ses investissements sur le marché français suite à sa participation au salon IFTM Top Resa.



Il organisera un workshop hybride invitant à mieux faire connaître cette destination fascinante, rencontrer des partenaires locaux et échanger sur les actualités de l’archipel.



Le workshop aura lieu le jeudi 18 novembre au Flora Danica à Paris de 11h à 14h30.



Un cocktail sera mis en place et assuré par BoBi, restaurant philippin traditionnel et fait maison à Paris, qui donnera un parfait avant-goût de la gastronomie locale.



Pour honorer cette occasion, le partenaire Eva Air, classé parmi les 10 meilleures compagnies au monde par SkyTrax, mettra en jeu deux billets d'avion Paris – Philippines en éco premium. Deux gagnants seront tirés au sort pour remporter ces lots. Le workshop sera proposé sous format hybride. Certains partenaires locaux se connecteront en ligne et certains seront en présentiel. Les participants pourront donc profiter des rendez-vous à la fois virtuels et en direct.





Malgré la fermeture actuelle des frontières, le pays reste actif pour accueillir à nouveaux ses visiteurs internationaux dans les meilleures conditions possibles dès la réouverture.



De nombreuses actions sont mises en place en ce sens.



Les campagnes de vaccination s’accélèrent notamment auprès des employés du secteur du tourisme. Les protocoles d’entrée sur le territoire sont ajustés pour les visiteurs éligibles entièrement vaccinés en provenance des pays classés verts et jaunes (ressortissants philippins et étrangers munis de visas valables).



Plusieurs destinations sont rouvertes aux touristes locaux, signe de la reprise du tourisme domestique. Le pays sera fin prêt lorsque les frontières rouvriront aux visiteurs internationaux. Enfin, les Philippines poursuivent également leurs efforts en matière de développement durable dans plusieurs milieux, en mobilisant à la fois les secteurs privés et publics.



● Pour vous inscrire au workshop, veuillez contacter

À propos des Philippines :



Contact :

Site internet :



Composé de 7 641 îles et îlots, l’archipel des Philippines est le deuxième plus grand archipel du monde. Le pays regorge de nombreux trésors naturels : lagons, plages, collines, montagnes volcaniques ou encore rizières à perte de vue. Bénéficiant d’un climat tropical toute l’année, l’archipel abrite une flore et une faune extrêmement diversifiées. Le pays est également riche en merveilles culturelles. La richesse culturelle des Philippines se traduit par un mélange de cultures et d’influences étrangères. Ce métissage culturel reflète aussi dans d’autres aspects, allant de l’art à la gastronomie. Un autre atout primordial de la destination est l’hospitalité de sa population. L’accueil chaleureux et le sens du service excellent des locaux rendent un voyage aux Philippines encore plus inoubliable.Contact : Philippines.France@aviareps.com Site internet : https://philippines.travel/

