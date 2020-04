Une production France ? : "Ce n'est pas notre savoir-faire," selon Selatt Erdogan (Mondial Tourisme)

TourMaG.com - Quelle est la situation pour vos clubs et vos employés à destination ?



Selatt Erdogan : Il n'y a pas de question à se poser, tous les clubs sont fermés, le personnel est confiné.



Nous suivons le mouvement général, encore une fois quand le dé-confinement sera autorisé, les équipes sont prêtes et ont été fermées pour opérer une ouverture en accéléré.



La relance risque de prendre un peu de temps. Sous peine de me répéter, nous voulons principalement et prioritairement sauver juillet et août.



Nous sommes armés pour la reprise, après nous sommes tributaires des décisions des gouvernements, de la capacité à contrôler la propagation de la maladie et dépister les malades.



Après chaque pays a pris ses dispositions pour soutenir l'économie avec ses moyens et ses forces à disposition, même si ce n'est pas aussi fort qu'en France.



TourMaG.com - Quels retours avez-vous des clients suite à l'ordonnance et les reports ?



Selatt Erdogan : Pour les départs annulés d'avril et mai, nous établissons déjà des contre-propositions avec des tarifs similaires pendant les vacances d'octobre 2020.



Cela nous permet de nous organiser un peu, d'autant que nous sommes sur des destinations où la météo reste propice à un report.



Il y a eu un peu de réticences, avec des demandes de report pour des dates bien précises. Mais il n'y a pas de bousculades pour le moment, donc dans l'ensemble l'opération se déroule bien.



TourMaG.com - Mondial Tourisme est un expert de la Tunisie, quels échos avez-vous du pays ?



Selatt Erdogan : Malheureusement, ils vivent comme une deuxième révolution arabe, un véritable coup de tonnerre qui pousse à l'arrêt tout un pays.



C'est une destination qui commençait à reprendre des couleurs dans toutes les régions et encore certains hôtels n'ont toujours pas rouvert depuis la révolution arabe. Son impact reste très important pour le pays.



Au moment où le pays se trouvait en pleine reprise, tout s'écroule et la Tunisie va devoir recommencer.



Pendant cette période il n'y avait plus aucune activité dans tout le pays, nous connaissons maintenant ce qu'ont vécu les Tunisiens en 2011.



Pour conclure, j'aimerais adresser un message à tous les professionnels du secteur : je vous souhaite tous un grand courage, pour affronter cette épreuve.



Encore une fois, notre secteur risque d'être le plus touché.