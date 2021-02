VVF : les réservations "se sont effondrées" pour les vacances de février

Les annonces de libre circulation pendant les vacances ne sont pas arrivées à doper les réservations de Français,

En ce début de vacances les taux de réservations pour février se sont effondrés. Les réservations hors vacances scolaires sont quasi nulles. L' impact économique sur les stations de montagne est majeur et sans doute durable,

Pour que le voyage reparte massivement et pleinement, il sera nécessaire que le climat général soit apaisé.Ce n'est malheureusement pas le cas, bien au contraire." déplore VVF. Entre les ministres et les médecins qui sortent dans la presse pour parler d'un possible reconfinement, du couvre-feu étendu à l'échelle nationale sans aucune limite d'application, et les motifs impérieux pour se rendre dans les DOM-TOM, le tourisme est à l'arrêt.L'opérateur touristique social annonce que les chiffres des ventes sont dans le rouge, puisque le taux de réservation (ou occupation) a chuté à 46 % vs 78 % en 2020." explique Stéphane le Bihan, DG de VVF.VVF propose tout de même 27 destinations, dont 21 à la montagne. Le taux de réservation s' est effondré à moins de 50 % contre près de 90 %, l' an dernier sur les destinations de montagne lors des vacances de février.