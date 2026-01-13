TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vacances de Noël 2025 : la Haute-Savoie confirme son attractivité

À l’issue des vacances de Noël 2025, la Haute-Savoie affiche une fréquentation touristique élevée. Portée par un cœur de saison très dynamique, la destination a enregistré des taux d’occupation en hausse sur l’ensemble des hébergements, confirmant des perspectives positives pour la suite de l’hiver 2025-2026.


Mercredi 14 Janvier 2026

À l’issue des vacances scolaires de Noël 2025, le Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Haute-Savoie dresse un premier bilan très encourageant de la saison hivernale.

Sur l’ensemble des destinations de montagne du département, le taux d’occupation moyen des lits marchands et de particulier-à-particulier atteint 84,2%, soit une hausse de près de 1,9 point par rapport à l’hiver précédent.

Dans le détail, la fréquentation s’est révélée solide dès le début des congés.

La semaine de Noël, du 20 au 26 décembre 2025, affiche un taux d’occupation moyen de 75,9%, en progression de 2,7 points par rapport à N-1. Une performance notable, malgré un calendrier favorable à des séjours parfois plus courts ou décalés.

La semaine du Nouvel An confirme, sans surprise, son statut de temps fort de la saison. Entre le 27 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, le taux d’occupation grimpe à 92,5%, en hausse d’un point sur un an.

Des performances contrastées selon les massifs

Les données issues du panel G2A mettent également en lumière des résultats solides sur l’ensemble des territoires.

Les stations de Charme enregistrent un taux d’occupation moyen de 83,1%, en progression de 2,2 points par rapport à l’hiver précédent. De leur côté, les Grands Domaines atteignent 85,4%, avec une hausse plus modérée de 0,7 point, mais à un niveau déjà très élevé.

Au-delà du seul périmètre des vacances de Noël, ces bons résultats s’inscrivent dans une dynamique globale favorable pour l’hiver 2025-2026.

À date, le taux d’occupation moyen de la saison atteint 45,1%, en progression de 2,1 points par rapport à N-1.

Les perspectives pour le mois de janvier apparaissent, elles aussi, encourageantes. Sur la période des inter-vacances, les réservations culminent déjà à 55,3%, soit une hausse marquée de 4,7 points sur un an, laissant entrevoir une poursuite de la dynamique positive pour les professionnels du tourisme haut-savoyards.


haute savoie
