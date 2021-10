Vacances de la Toussaint : forte croissance des recherches voyages à l'international

Méthodologie / Source :

Toutes les comparaisons figurant dans le communiqué se rapportent aux chiffres de 2020, pour la même période de recherche ou de réservation.

Amadeus, fournisseur de solutions technologiques pour l’industrie du voyage, a fait appel à différentes bases de données en matière de transport aérien, et de réservation et d’occupation d'hôtels :

• Amadeus Air Search Travel Data est la solution concernant le trafic aérien la plus complète du secteur, compilant les recherches et transactions de plus de 2 500 clients dans le monde, dont les agences de voyage.

• Amadeus Demand360® est la solution de business intelligence la plus complète du secteur. Utilisée par plus de 30 000 hôteliers dans le monde, Demand360® fournit deux ans de données historiques sur le marché et un an de données prévisionnelles sur l'occupation des chambres, afin de permettre aux hôteliers de créer leurs stratégies de revenus les plus rentables et de surpasser la concurrence.