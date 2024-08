Vacances en Turquie - FAQ pour Agents de Voyages

Bus, Métro et Train

Minibus collectif ou Dolmuş

Ferries

Avion

Taxis

Location de voiture

- Géré par descomme Flix Bus et Ulusoy, le bus est un des meilleurs moyens de déplacement lors de votre séjour en Turquie. Rapide et confortable, il est abordable. Il faut noter que s’il y reste des places disponibles, il peut s’arrêter quand des personnes font signe au chauffeur.- Ledessert actuellement Ankara, Bursa, İstanbul, et İzmir. Il s’agit d’une alternative relativement récente.- Le réseau de trains n’est pas très développé. Bien que ce mode de transport est très économique, il est très lent. Il est d’ailleurs déconseillé de prendre lespour les voyageurs pressés. Ces derniers pourront par contre opter pour leCes véhicules circulentils sont moins chers que les taxis et leurs tarifs sont fixes et affichés à l’avant. Ils ne partent qu’une fois toutes les places occupées. Le chauffeur fait des arrêts sur demande. Il suffira de dire "Inecek var".Les ferries permettent, entre autres, de traverser le Bosphore, de relier la mer de Marmara à Bursa ou d’aller de Bodrum à Datça.Avec une superficie de plus de 783 000 km², la Turquie se parcourt aussi en avion pour ne pas perdre de temps dans les transports. Le réseau aérien est excellent et la concurrence entre les compagnies permet de bénéficier deLes taxis sont assez onéreux et ils affichent généralement une tarification nocturne majorée. Pour éviter lesil est important de vérifier que le chauffeur utilise le compteur et que ce dernier est remis à zéro.Les compagnies de location les plus connues sont présentes sur le territoire et les prix affichés sont comparables à ceux pratiqués en France et dans le reste de l’Europe. Cependant, l’essence est moins chère en Turquie. Il faut savoir qu’il est Par ailleurs, il faut avoir au moins 21 ans et disposer d’un permis B délivré depuis plus d’une année.