Val de Loire Tourisme L’agence spécialiste des locations et des séjours en Val de Loire

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Val de Loire Tourisme est une agence réceptive indépendante, spécialisée dans les locations et de séjours avec deux activités complémentaires : l'agence de voyage réceptive et l'agence de réservation de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes. Elle est l'agence officielle pour la réservation des Gîtes de France® et Clévacances® de Touraine (gîtes, meublés et chambres d'hôtes). Aujourd'hui, forte de plus de 30 ans d'expérience, elle est reconnue comme l'un des organismes majeurs du développement de la Destination Val de Loire. Elle vous garantit la qualité de ses prestations avec 99% de clients satisfaits.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Jeudi 9 Juillet 2020

Dénomination :

Val de Loire Tourisme SAS



Date de création :

1986



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 037100006



Séjourner en Touraine, c'est opter pour l'art de Vivre : non seulement vous bénéficierez du calme et de la beauté des paysages, mais vous aurez aussi la possibilité de choisir parmi de multiples activités, à commencer par la visite des plus beaux châteaux du Val de Loire et de leurs magnifiques jardins. Vous pourrez également découvrir nos parcs animaliers, faire de belles balades à pied ou à vélo le long de la Loire, découvrir l’artisanat local et goûter les produits du terroir.

Spécialistes du Val de Loire depuis plus de 30 ans, nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous proposer des séjours sur mesure, selon vos aspirations et vos envies du moment. Nous vous proposons également des séjours « Clés en main », imaginés par nos meilleures conseillères en séjours, pour vous faire vivre des moments uniques. Partenaire officiel de Gîtes de France® et Clévacances®, nous avons créé les « carnets de campagne » : nos séjours incluent des hébergements en chambres d’hôtes pour un accueil chaleureux et personnalisé ou encore en gîte pour profiter des grands espaces de la campagne en famille ou entre amis.



Pour les plus impatients, nous vous présentons une nouvelle gamme de séjours, réservables en seulement quelques clics sur notre site internet !





Construits sur les bases et les fondamentaux du Label Gîtes de France®, nous partageons ses valeurs. Nous sommes engagés pour un tourisme authentique, convivial, de nature, de calme et de découverte. Nous souhaitons participer au développement de l’économie locale et contribuer à fixer les populations rurales en participant à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l'environnement.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

City-break

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Nature

Sur-mesure

Architecture

Attractions

Aventure

Carnaval

Concerts

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Petit train

Randonnée

Vélo





Gîte et randonnée à vélo accompagnée par un éco-guide (3 jours / 2 nuits)



Vivez une expérience riche en découvertes au long d'une randonnée accompagnée à vélo d'une journée (35 km) avec votre éco-guide professionnel local, et profitez d'un séjour à la campagne dans un gîte labellisé Gîtes de France® en Touraine.

• 2 nuits en gîte charges comprises

• L'entrée pour l’Abbaye Royale de Fontevraud

• Un pique-nique

• La location de VTT / VTC

• L'éco-guide local pour la journée de randonnée à vélo.



→ En savoir plus Vivez une expérience riche en découvertes au long d'une randonnée accompagnée à vélo d'une journée (35 km) avec votre éco-guide professionnel local, et profitez d'un séjour à la campagne dans un gîte labellisé Gîtes de France® en Touraine.• 2 nuits en gîte charges comprises• L'entrée pour l’Abbaye Royale de Fontevraud• Un pique-nique• La location de VTT / VTC• L'éco-guide local pour la journée de randonnée à vélo.

La Touraine Insolite, Zen & en 2 CV (3 jours / 2 nuits)



Besoin de souffler ? Détendez-vous en Touraine...Le temps d'une journée à bord d'une 2CV Citroën, partez à la découverte de lieux insolites en Val de Loire. Hébergés en Chambre d'hôtes Clévacances®, vous pourrez profiter du sauna au sel de l'Himalaya et du bain à remous à votre disposition.

• 2 nuits avec les petits déjeuners en chambre d'hôtes 4 clés Clévacances®

• La Location d'une voiture 2CV Citroën pour 1 journée sans chauffeur

• 1 dîner en table d'hôtes, apéritif, verre de vin et café compris

• 1 dîner dans un restaurant, menu hors boissons

• Visites : Château Gaillard à Amboise, Château de Chenonceau, Cave troglodytique avec dégustation



→ En savoir plus Besoin de souffler ? Détendez-vous en Touraine...Le temps d'une journée à bord d'une 2CV Citroën, partez à la découverte de lieux insolites en Val de Loire. Hébergés en Chambre d'hôtes Clévacances®, vous pourrez profiter du sauna au sel de l'Himalaya et du bain à remous à votre disposition.• 2 nuits avec les petits déjeuners en chambre d'hôtes 4 clés Clévacances®• La Location d'une voiture 2CV Citroën pour 1 journée sans chauffeur• 1 dîner en table d'hôtes, apéritif, verre de vin et café compris• 1 dîner dans un restaurant, menu hors boissons• Visites : Château Gaillard à Amboise, Château de Chenonceau, Cave troglodytique avec dégustation

Une expérience royale en Val de Loire (5 jours / 4 nuits)



Menez la grande vie le temps d'un séjour au cœur du Val de Loire. Laissez-vous séduire par des nuits prestigieuses en chambres d'hôtes 4 épis et découvrez les fameux châteaux de la Loire, témoins de l'Histoire de France.

• 4 nuits avec le petit-déjeuner en Chambre d'hôtes 4 épis Gîtes de France®

• Deux dîners gastronomiques.

• Visite des Châteaux de Chambord, Chenonceau, Villandry, Amboise, Rivau, Ussé et de la Forteresse Royale de Chinon.



→ En savoir plus Menez la grande vie le temps d'un séjour au cœur du Val de Loire. Laissez-vous séduire par des nuits prestigieuses en chambres d'hôtes 4 épis et découvrez les fameux châteaux de la Loire, témoins de l'Histoire de France.• 4 nuits avec le petit-déjeuner en Chambre d'hôtes 4 épis Gîtes de France®• Deux dîners gastronomiques.• Visite des Châteaux de Chambord, Chenonceau, Villandry, Amboise, Rivau, Ussé et de la Forteresse Royale de Chinon.



Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Virginie DAMY

Conseillère séjours individuels

sejours@valdeloire-tourisme.fr

Tel : +33 (0)2 47 27 31 31



Catherine BENESTON-LIZZI

Partenariats

c.beneston@valdeloire-tourisme.fr

Tel : +33 (0)2 47 27 73 46

Mobile : +33 (0)6 07 62 69 82



Adresse postale : 75, avenue de la République CS60443 37174 Chambray-lès-Tours cedex



Site web : www.valdeloire-tourisme.fr



de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00Du lundi au vendrediFrançais - AnglaisVirginie DAMYConseillère séjours individuelsTel : +33 (0)2 47 27 31 31Catherine BENESTON-LIZZIPartenariatsTel : +33 (0)2 47 27 73 46Mobile : +33 (0)6 07 62 69 8275, avenue de la République CS60443 37174 Chambray-lès-Tours cedex

Lu 124 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Destination Blois Chambord-Val de Loire Loire Secrets