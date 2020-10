Valérie Boned (EdV) : "nous allons avoir des licenciements en masse"

"70% des salariés de notre secteur sont en activité partielle" souligne encore Valérie Boned au micro de France Info avant d'ajouter : "On peut difficilement imaginer un secteur qui ne rentre aucune recette et qui a des dépenses sans casse sociale. Il va y avoir des licenciements en masse. On est sur une perspective de 30% de licenciements. L'activité partielle va peut-être différer un peu ces démarches là".



Enfin, elle demande "une lisibilité et une harmonisation des conditions d'accès au pays étrangers pour que l'on puisse redémarrer un petit peu l'activité."