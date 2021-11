Vaolo veut devenir la 1ère plateforme d’expériences de voyage à impacts positifs

Pour renforcer son implantation dans l'Hexagone, la jeune pousse canadienne a décidé de se domicilier à l’Open Tourism Lab de Nîmes.



Ce n'est pas la seule action sur le territoire national, puisqu'en septembre dernier, Vaolo organisait en Occitanie son premier événement : un Camp visant à former de jeunes explorateurs.



Ces derniers partiront explorer dans les prochains mois, les régions françaises afin de mettre en valeur leur ruralité, leur patrimoine, leurs hôtes engagés et leurs expériences touristiques.



Le dynamisme de Vaolo a été dernièrement reconnu par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).



Dans la catégorie "Prospérité et Croissance", d'un concours mondial de start-ups, l’OMT vient de nominer la jeune pousse parmi les cinq meilleures start-ups qui proposent des solutions innovantes permettant aux zones rurales de se développer au travers d’un tourisme conscient.



Vaolo compte adaujourd’hui un inventaire de plus de 6 500 expériences et 1 500 hébergements ainsi ququ’une communauté de 150 000 membres.