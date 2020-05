Vélo et fromages : échappées belles et savoureuses à portée de roue

A travers un réseau structuré de plus de 15 000 kilomètres de véloroutes et voies vertes, aménagées en partie par les Départements, la France à vélo est opérationnelle.



L’idée fut présentée pour la première fois au salon International de l’Agriculture le 28 février 2019 en présence de Christian Prudhomme directeur du Tour de France.



Un appel à candidature avait été lancé auprès de l’ensemble des Départements français afin qu’ils puissent soumettre les premiers itinéraires « Vélo & Fromages ».



Les premiers tracés ont été dévoilés à l’occasion de la 106e édition du Tour de France, temple du vélo et de la gastronomie : circuits VTT dans le Cantal ou en Ardèche, boucles sportives dans le Jura ou les Hautes-Pyrénées, voies vertes familiales dans l’Indre ou la Mayenne aux carnets de voyage de la Drôme, il y en a pour tous les niveaux… et tous les goûts !



Des fromages aux consonances familières tels que le Comté, le Saint-Nectaire, l’Ossau-Iraty, le Neufchâtel ou le Chaource, aux plus méconnus mais tout aussi savoureux comme le Cérilly en Allier, le Soumaintrain dans l’Yonne ou la Tome des Bauges en Savoie...