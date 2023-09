Vendre la destination France avec les 23 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France

Des programmes de séjours groupes clé en main et/ou sur-mesure grâce à la production tourisme que chaque hôtelier met à votre service ainsi que son savoir-faire pour un accueil personnalisé et sur-mesure de vos groupes dans sa région.



Ensemble, depuis 30 ans, les hôteliers HCF accompagnent les professionnels du tourisme de groupes à la découverte des régions de France avec :

✔ leur savoir-faire réceptif & local

✔ le concept du tout compris

✔ le 100% direct avec les hôteliers

✔ l'organisation de séjours clé en main et de thématiques

✔ leurs hôtels de caractère.



DES HÔTELIERS À VOTRE SERVICE, EN DIRECT DE LEURS REGIONS programmes sur-mesure, infos & aide personnalisées

Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels de charme et de caractère, des hôteliers en France, leur savoir-faire et leurs offres groupes à votre service depuis plus de 30 ans.