Ventes : les sites de Voyage-Tourisme dépassent de 16% l'année 2019

Selon le bilan 2022 de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) les ventes sur des sites de Voyage-Tourisme ont progressé de 55% sur 2022.



Cette hausse sensible s'explique par l'augmentation des prix des voyages et par la réouverture des frontières permettant aux voyageurs de partir plus facilement.



L’année 2022 dépasse même de 16% celle de 2019.



Plus largement, le secteur du e-commerce (produits et services confondus) a enregistré en 2022 146,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022, soit une hausse de 13,8% par rapport à l’année précédente.



Et ce sont les services, dont fait partie le secteur du tourisme et des voyages qui boostent les résultats.



Plus largement le secteur des transports, du tourisme et des loisirs à lui seul affiche une hausse de +36% sur un an soit +50% par rapport à 2019.



Sur le mobile, les ventes qui cumulent ventes de produits et ventes de voyages, continuent à progresser (+8%) grâce aux ventes de voyages et de loisirs qui font plus que compenser le recul des ventes de produits (-6%).