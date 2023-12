Verbier : réservez de l'avion à la télécabine en un seul clic !

Cette innovation est une première mondiale.



La solution d’itinéraires choisie affichera le calcul d’émissions de CO2 de chaque mode de transport, rendant ainsi l’expérience de voyage non seulement plus efficace (dans l’optimisation de la durée et du coût), plus simple, mais aussi plus respectueuse de l’environnement,

" estime le communiqué de la station.Pour les voyageurs nationaux ou internationiaux, ils bénéficient d'une solution porte à porte, en seulement quelques clics. Il est possible de réserver et régler dans un même panier l'entièreté de son voyage.Une fois que les liaisons de bus intra-station seront ajoutées, GoVerbier se positionnera comme la plateforme de mobilité du territoire.Elle sera aussi en mesure d'apporter des informations aux clients pendant leur séjour, à travers une toute nouvelle technologie de cartographie avec en plus, un MaaS Local qui permettra aux visiteurs de se déplacer facilement à l'intérieur même du territoire.