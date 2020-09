Visit Europe sort sa brochure "Réveillons et carnavals"

Visit Europe dévoile sa programmation hiver à travers son nouveau catalogue de 82 pages "Réveillons et Carnavals" " avec une envie : oublier 2020 ".



5 Réveillons à l’honneur cet hiver :



- Berlin avec un Escape Game francophone inclus dans notre programme.

- Florence et son réveillon dans une abbaye d’Isola et une ambiance médiévale assurée.

- Porto, logement et réveillon à l’hôtel Sea Porto 4*, situé à Viana do Costello une des plus belles villes du nord du Portugal de style manuélin, renaissance, baroque ou Art déco…

- St-Pétersbourg, logement et réveillon à l’hôtel Holiday Inn Moskovskie Vorota 4* et soirée du 31 dans une ambiance traditionnelle russe.

- Edimbourg, hôtel Best Western Braid Hills 3* superbe bâtiment victorien offrant une vue panoramique sur la ville et le meilleur emplacement pour assister le feu d’artifice.

- Cracovie avec sa soirée de réveillon dans les mines de sel de Wieliczka à 125 m sous terre, une soirée insolite et authentique.