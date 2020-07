VisitVar lance une nouvelle offre « Le Var Naturellement »

Pour vivre les vacances autrement

Sous le soleil du Sud, entre vignes et oliviers, entre mer et forêt, le Var cultive convivialité et simplicité pour des expériences de nature uniques et authentiques. Un tourisme en accord avec les préoccupations des voyageurs d’aujourd’hui, un tourisme tourné vers l’essentiel et le goût des choses…

Rédigé par Var Tourisme le Lundi 6 Juillet 2020







Consultez toutes les suggestions sur www.visitvar.fr/fr/naturellement

Se ressourcer, prendre le temps, découvrir, tout en respectant l’environnement… Le Var invente mille et une façon d’étirer les plaisirs, concocte des recettes de petits bonheurs pour tous les jours ! Ci-dessous une sélection de cette offre très nature.

Le goût de la Provence séjour plein de saveurs dans la vallée de Belgentier. Le long des berges riantes du Gapeau, au milieu des oliviers, des vignes et des figuiers, flotte un goût d'ailleurs et d'authenticité qui procure des joies simples et stimule les sens. Un territoire méconnu à explorer...

→ En savoir plus



Accueillante bastide blottie entre collines et restanques, le Gîte de l'oliveraie des Escavalins est le garant d'undans la vallée de Belgentier. Le long des berges riantes du Gapeau, au milieu des oliviers, des vignes et des figuiers, flotte un goût d'ailleurs et d'authenticité qui procure des joies simples et stimule les sens. Un territoire méconnu à explorer...

La nature dans tous les sens des allures de petit paradis. Que c'est bon de s'y retrouver avec ceux qu'on aime !

Suite familiale avec vue sur la mer, petit-déjeuner en terrasse et roulotte-sauna, parfum d'eucalyptus et chant des cigales, tout contribue à la magie des vacances. Et cela sans compter les inombrables activités et découvertes des alentours, sources d'émotions et de partages.

→ En savoir plus



La Villa Thalassa, au Lavandou, aQue c'est bon de s'y retrouver avec ceux qu'on aime !Suite familiale avec vue sur la mer, petit-déjeuner en terrasse et roulotte-sauna, parfum d'eucalyptus et chant des cigales, tout contribue à la magie des vacances. Et cela sans compter les inombrables activités et découvertes des alentours,

Saint-Tropez Saveurs d'été jardin fleuri et terrasse ombragée, Le Colombier est le compromis rêvé des vacanciers. Jouir d'un calme délicieux tout en goûtant à l'atmosphère colorée d'un petit village de pêcheur, voilà la garantie d'un bien être et d'un bien-vivre. Entre séjour gourmet et expérience gourmande, laissez s'agiter vos papilles... "Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez ! "

→ En savoir plus Ambiance feutrée au fond d'une impasse,Le Colombier est le compromis rêvé des vacanciers. Jouir d'un calme délicieux tout en goûtant à l'atmosphère colorée d'un petit village de pêcheur, voilà la garantie d'un bien être et d'un bien-vivre. Entre séjour gourmet et expérience gourmande,"Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez ! "

Vacances en roue libre bain de nature et vieilles pierres, cet itinéraire incite à découvrir le terroir au hasard des envies, pédaler, visiter, déguster et lâcher prise ! Idéale pour les adeptes de mobilités douces en quête de liberté, la chambre d'hôte Carpe Diem facilite le présent et veille aux petits bonheurs des cyclistes.

→ En savoir plus De collines en villages perchés, "La Méditerranée à vélo" traverse le Pays de Fayence. Entrecet itinéraire incite à découvrir le terroir au hasard des envies, pédaler, visiter, déguster et lâcher prise ! Idéale pour les adeptes de mobilités douces en quête de liberté, la chambre d'hôte Carpe Diem facilite le présent et veille aux petits bonheurs des cyclistes.

La ville autrement Un paysage grandiose sur la rade de Toulon depuis le Mont Faron, des collections singulières, des marchés colorés, des saveurs tièdes de cade, partout des ambassadeurs du bio et du naturel... Un menu à la carte qui contourne les "incontournables" car la seule chose à ne pas râter c'est les vacances !

→ En savoir plus



Chambre vue mer sur le port Saint-Louis... L'hôtel La Corniche change la ville et les points de vue.sur la rade de Toulon depuis le Mont Faron, des collections singulières, des marchés colorés, des saveurs tièdes de cade, partout des ambassadeurs du bio et du naturel... Un menu à la carte qui contourne les "incontournables" car la seule chose à ne pas râter c'est les vacances !

Randonnées automnales en Provence Verte du 29 septembre au 3 octobre 2020, les sentiers de la Provence Verte au pied du massif de la Sainte Baume. Alors préparez vos baskets et vos sacs à dos et venez nous retrouver ! Construite par des compagnons menuisiers, Maison Rouge, toute vêtue de bois, vous accueillera dans l'une de ses 5 chambres pour profiter d'un repos bien mérité après ces belles balades.

→ En savoir plus

Profitez de la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre pour arpenter, lors de balades encadrées,les sentiers de la Provence Verte au pied du massif de la Sainte Baume. Alors préparez vos baskets et vos sacs à dos et venez nous retrouver ! Construite par des compagnons menuisiers, Maison Rouge, toute vêtue de bois, vous accueillera dans l'une de ses 5 chambres pour profiter d'un repos bien mérité après ces belles balades.

Contacter VisitVar Email : info@vartourisme.org

Téléphone : 04 94 18 59 60

Site web : www.visitvar.fr





04 94 18 59 60

Partez dans le Var naturellement Consultez l'annuaire et découvrez tout ce que vous pouvez faire dans le Var

Lu 150 fois