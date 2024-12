Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités pour tous !

Les hôtels Viva Resorts by Wyndham proposent des oasis de détente et de bien-être au cœur de lieux enchanteurs, tel le Viva V Samana by Wyndham et son Coconut Whispers SPA. Son nom fait écho à l’un des fruits les plus nourrissants de nature, connu pour être riche en vitamines essentielles, minéraux et antioxydants. En utilisant chaque composant de la noix de coco, ce spa propose des soins qui relaxent, revitalisent et rechargent les batteries. Les autres resorts disposent également de spas et proposent de nombreuses activités de bien-être : massages, manucures, soins du corps et du visage, jacuzzi, sauna... Rien n’est laissé au hasard pour assurer la plénitude du corps et de l’esprit.