Vivement que tous les sports d’hiver soient permis en Auvergne-Rhône-Alpes !

Parfaitement située au cœur de l’Europe et proposant 4 aéroports internationaux (Lyon, Grenoble, Chambéry et Genève), les liaisons sont quotidiennes avec toutes les grandes capitales et villes mondiales. Les stations sont directement accessibles ensuite par navettes, bus, taxis et trains, avec une distance d’environ 1h à 1h30 des aéroports au gares principales.



Ouigo aligne plusieurs trains par semaine entre Paris, Lyon et les Alpes (Grenoble, Albertville, Moutiers, Bourg Saint Maurice), une belle occasion d’accéder aux stations skis au pied, et à des tarifs exceptionnels.



Les domaines skiables innovent à chaque saison pour surprendre les visiteurs, coller à leurs attentes en étant “tendance”. Il leur tient à cœur d’apporter toujours plus de sécurité et de facilités pour les touristes.



● Une montagne qui continue ses investissements au profit de plus de confort, services et sécurité



Plusieurs réaménagements majeurs sont en cours dans les domaines skiables :



Notamment à St Gervais, avec la création d’un espace glisse pour les débutants et de nouvelles remontées mécaniques ; aux 2 Alpes avec la création d’un deuxième accès au glacier à 3200 mètres, grâce à la télécabine 8 places panoramique de Pierre Grosse ; à Méribel avec la continuité du réaménagement des pistes du domaine et la création de la passerelle du Raffort.

On notera un nouvel accès au domaine de l’Alpe d’Huez avec L’Eau d’Olle Express Allemond-Oz, 1er ascenseur valléen des Alpes et équipement modèle pour l’accès en station. Au Deux Alpes, le domaine se réorganise : deux nouvelles remontées mécaniques et un réaménagement des pistes permettront dès cet hiver, d’orienter les skieurs sur de nouveaux espaces.