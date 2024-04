Vols via Dubaï : Emirates suspend temporairement l'enregistrement

Dans une communication envoyée aux agences et tour-opérateurs, Emirates annonce suspendre l'enregistrement pour tous les passagers voyageant avec des correspondances à Dubaï jusqu'à 03h59 (heure de Dubaï) le 20 avril.



"Cette mesure vise à faciliter la reprise des opérations après les récentes intempéries qui ont frappé le hub de Dubaï".



Voici les consignes délivrées par Emirates :



-Les passagers ayant des correspondances à Dubaï ne seront acceptés qu'à leur point d'origine si leur vol part après 03h59 (heure de Dubaï).



- Les passagers déjà à Dubaï et en transit seront acceptés sur leur vol.



- Les passagers dont la destination finale est Dubaï peuvent s'enregistrer et voyager normalement.



"Les passagers doivent s'attendre à des retards au départ et à l'arrivée et il leur est conseillé de vérifier les derniers horaires de vol sur emirates.com."