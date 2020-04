Voucher ou Remboursement ? "Les compagnies n'ont aucun droit de modifier cette situation..."

TourMaG.com - Malgré les injonctions de la Commission européenne, les compagnies aériennes refusent toujours les remboursements. Qu’en pensez-vous ?



David Sprecher : "Tant la Commissaire en charge des Transports et de la Mobilité, Valean que celui en charge de la Consommation, Didier Reynders n'ont eu de cesse de rappeler que chaque compagnie est dans l'obligation absolue de respecter les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 et en particulier ses articles 5 et 8.



Ces articles donnent le choix au passager et uniquement à ce dernier à choisir entre un réacheminement, un avoir ou un remboursement cash sous 7 jours."



Les compagnies n'ont absolument aucun droit de modifier cette situation.



Certains acteurs tentent aujourd'hui de décrire la situation actuelle comme étant une situation supra extraordinaire de nature à les exonérer du remboursement cash.



Il est bon de rappeler l'Arrêt de la Cour de Justice Européenne dans l'affaire C-12/11 McDonagh c/ Ryanair Ltd dans laquelle la Cour elle-même indiquait qu'il n'existait pas une telle catégorie et que dès lors les compagnies aériennes se devaient de respecter à la lettre les dispositions du Règlement.



Il est bon de rappeler aussi que cette doctrine a été reprise tout récemment aux Etats-Unis, en Inde et en Israël, pays dans lequel deux actions majeures sont en cours : une de l'association des agences de voyages qui a déjà réussi à bloquer temporairement le BSP local et une class action en cours contre certaines compagnies aériennes qui ne respectent pas la législation.



Il y a, à mon avis, urgence à réclamer l'application stricte du Règlement car certaines compagnies pourraient malheureusement ne pas survivre au Covid19..."