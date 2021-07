Voyage Maroc : les enfants de moins de 11 ans dispensés de test PCR

test PCR négatif de moins de 48h et pas de quarantaine pour les vaccinés

Le Maroc a placé l'Espagne, le Portugal et la France sur la liste B qui établit des restrictions plus ou moins importante pour entrer dans le pays. Les voyageurs français vaccinés devront présenter un test PCR de moins de 48h et seront exemptés de quarantaine à partir du 14 juillet. Pour les non vaccinés, un isolement de 10 jours dans un hôtel sera exigé. Les enfants de moins de 11 ans sont dispensés de test PCR de dépistage quel que soit la provenance. (Mise à jour)

Rédigé par La Rédaction le Mardi 13 Juillet 2021

Lu 289687 fois