Voyage Maroc : levée du couvre feu depuis le 10 novembre

Les restrictions s'allègent du côté du Maroc.Le gouvernement a en effet décidé de lever le couvre feu qui était en vigueur depuis le 10 novembre 2021. Ainsi il sera à nouveau possible de circuler de nuit sur tout le territoire national informe L'Economiste.com. Cette décision a été prise suite aux recommandations du Comité scientifique et technique.Autre information qui concerne la compagnie nationale: le transporteur desservira à compter du 12 décembre prochain Israël. La liaison entre Casablanca et Tel Aviv à raison de 3 fréquences par semaine et devrait rapidement passer à 5 fréquences annonce la compagnie.Pour rappel, le Maroc a suspendu tous les vols en provenance et à destination de l'Allemagne, des Pays Bas et du Royaume-Uni depuis le 20 octobre 2021 à 23h59 et jusqu'à nouvel ordre.