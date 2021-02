Voyage à Vélo : AmériGo lance une production France à vendre en agences !

Ainsi les itinéraires n'excèdent jamais plus de 30 km par jour et le dénivelé reste très limité. Et pour ceux qui hésiteraient encore : les vélos choisis sont dotés d'une assistance électrique.



Pas la peine non plus de s'occuper des bagages. Un service de transfert assure le transport entre les différentes étapes.



"Nous avons bien sûr testé tous les circuits, et nous avons pris soin de les adapter à une clientèle large qui peut être aussi familiale. Entre 10 et 12 ans, les enfants, sur du plat, roulent à des vitesses comprises entre 10 et 15 km/h" ajoute Jean Eustache.



Quant aux hébergements, le voyagiste a fait le choix d'hôtels 3 et 4 étoiles, en formule petits-déjeuners. "Habituellement ces établissements sont très prisés, notamment de la clientèle étrangère.



Sans la covid, il aurait été plus compliqué de bloquer des chambres, mais les hôteliers anticipent, et un projet comme le nôtre qui permet tout à coup de toucher une clientèle franco-française, cela les intéresse" explique le PDG.



Autre point fort : les circuits permettent de réaliser un parcours sans revenir au point de départ. Le rapatriement des vélos est également inclus. Enfin certaines activités sont comprises dans le prix : navigation en canoé, en gabarre ou visite d'un domaine viticole.



"Les circuits partent et arrivent toujours d'une gare importante. Nous avons beaucoup travaillé sur les parcours. La réalité c'est que sur les itinéraires existants il y a certaines portions qui sont un peu plus monotones que d'autres. Nous avons vraiment ciblé les parties les plus intéressantes en terme de paysage, d'activités ou encore de visites du patrimoine"