En vous embarquant dans cette aventure unique, pensez à découvrir ces merveilles :Il est impensable de planifier des vacances au Mexique sans inclure un arrêt à Tulum. Que vous y soyez pour découvrir son site maya d’une beauté exceptionnelle ou pour profiter des fabuleuses plages de sable blanc, Tulum tient toutes ses promesses. De plus, vous trouverez des hébergements adaptés à tous les budgets pour découvrir tous les secrets de cette destination mondialement sollicitée.Cette station balnéaire est située dans un somptueux décor montagnard. Si vous aimez faire la fête et rencontrer d’autres voyageurs, cette destination du côté Pacifique est faite pour vous. Si vous souhaitez explorer les alentours de la baie de Puerto Vallarta, rendez-vous à la Sierra Madre. Plusieurs activités passionnantes s’offrent à vous : promenade à cheval, observation des baleines, plongée, pêche…Si vous êtes de passage dans le Quintana Roo, je vous recommande vivement d’aller vers la lagune de Bacalar. Vous serez fasciné par ses nuances envoûtantes qui réunissent plusieurs degrés de bleu. Il est possible de faire une virée en kayak ou encore de vous promener à vélo pour profiter de ce spectacle idyllique.Jadis une cité minière, Guanajuato est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. À présent, elle s’est transformée en ville universitaire. Elle se démarque par de nombreuses maisons coloniales qui attireront votre regard. En vous promenant dans les ruelles de cette ville, vous assisterez sans doute à une estudiantinas, une fête traditionnelle donnée par une troupe musicale en costume.La Finisterra est un univers à part entière. Située à l’ouest du pays, elle a une superficie totale de 143 396 km2. Pour vous déplacer en Basse-Californie, pensez à vous informer sur les itinéraires des bus qui relient les principales villes. Vous pouvez également louer une voiture pour avoir plus de liberté.Entre la sublime Cancun et la réserve naturelle de Sian, la Riviera Maya est un paradis à découvrir dans le nord-est du pays. Elle est notamment célèbre pour des destinations comme la ville Playa del Carmen. En effet, cette station balnéaire est un passage phare des circuits au Mexique.Le volcan Nevado de Toluca est également appelé Xinantécatl. Situé dans l’État de Mexico, il offre une vue surprenante sur son cratère. Prenez aussi le temps d’admirer le Lac du Soleil et celui de la Lune. Si vous êtes à la recherche d’une aventure insolite, ce lieu est propice à la randonnée.La civilisation maya évoluait sur un immense territoire qui englobait non seulement la péninsule mexicaine de Yucatan mais également le Salvador, Belize, le Guatemala et le Honduras. Ces cités, dont on peut admirer les vestiges encore aujourd’hui, sont un témoignage frappant du passé. Durant votre voyage au Mexique, je vous invite à visiter Chichen Itza. Ce site archéologique construit entre le Ve et le Xe siècle est sans doute le plus célèbre du Mexique. Par ailleurs, il a été classé comme l’une des nouvelles merveilles du monde. Le Mexique vous offre également d’autres sites qui valent le détour. Je citerai notamment Palenque à Chiapas, Calakmul à Campeche ou encore Kabah, Uxmal et Tulum à Yucatan.Par définition, une cenote est un puits d’eau douce formé naturellement suite à l’effondrement d’un sol calcaire. Une cenote avait jadis une symbolique sacrée. En effet, les Mayas y pratiquaient des rituels et présentaient des sacrifices à leurs divinités. On recense environ 10 000 cenotes situées sur la péninsule de Yucatan. Je vous recommande particulière la cenote de Dos Ojos à Tulum, Azul à Puerto Aventuras, Noh Mozon à Pyxia ou encore la cenote Angelita à Quitana Roo.Cette plage cachée doit son nom à sa forme intrigante. Elle se situe dans une grotte à ciel ouvert dans les îles Marietas. Vous pourrez vous y rendre à marée basse. Appelée également plage des amoureux, soyez prêt à nager à travers une grotte sous-marine. Croyez-moi, le spectacle en vaut l'effort !Si vous prévoyez une semaine au Mexique, je vous invite à visiter le sud du pays, notamment les îles de Quintana Roo. Par exemple, Holbox est un lieu idéal pour admirer les flamants roses tout en flânant sur une somptueuse plage de sable blanc. Située au golfe du Mexique, elle est également propice au snorkeling. Sur la Isla Mujeres, vous pourrez faire de la plongée sous-marine et notamment découvrir l’intriguant musée subaquatique. Aussi, l’île de Cozumel, au cœur des Caraïbes, abrite des fonds marins qui jouissent d’une réputation internationale.Vous pourrez admirer ce trésor dans l’État de Chiapas. Agua Azul, signifiant eau bleue, est un spectacle naturel fantastique qui vous laissera sans voix. Vous cheminerez à travers la jungle pour atteindre ces cascades à la couleur hypnotique. Que vous soyez en vacances, en famille ou entre amis, il est possible de vous baigner dans l’eau turquoise de ce lieu féerique.Figurant parmi les villages enchantés (Pueblos Magicos) du pays, Cholula est une merveille insoupçonnée. Niché au pied du volcan Popocatepetl, ce village abrite la plus grande pyramide qui existe. Aussi, n’oubliez pas de visiter l’église Nuestra Señora de los Remedios, un monument phare de ce village magique.Jonchée au cœur des montagnes du Chiapas, la ville de San Cristóbal de Las casas s’élève à 2 000 m d’altitude. Elle représente un modèle de cohabitation inédit qui a réuni les colons espagnols et les indiens Tzotziles. Encore aujourd’hui, cette ville aux ruelles riches en couleurs a préservé son aspect cosmopolite et accueillant. Durant votre visite, ne manquez pas de découvrir l’église tzotzile de San Juan de Chamula.