Voyage d'affaires : combien gagne un travel manager aux Etats-Unis ?

En 2024, 74 % des répondants ont bénéficié d’une augmentation salariale. Des chiffres globalement positifs, même s’ils doivent être interprétés avec prudence. BTN rappelle que ce type d’enquête, très personnelle, peut être sujet au biais de non-réponse : les professionnels les plus satisfaits étant possiblement plus enclins à répondre.



À titre de comparaison, le salaire hebdomadaire moyen des employés du secteur des services professionnels et commerciaux a progressé de 4,8 % sur un an en octobre 2024, selon les données du BLS. Un rythme plus soutenu que celui relevé par BTN, bien qu’il s’agisse ici d’un indicateur mensuel et non annuel.