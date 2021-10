Voyages Eurafrique réunit 200 participants pour son Salon du Business Travel

Aujourd’hui, si vous achetez un billet Air France-KLM pour un voyage jusqu'en avril 2022, peu importe le tarif et la raison, vous pouvez le modifier ou vous le faire rembourser. Notre idée derrière cela, c'est de vous dire : reprenez votre activité, voyagez, vous ne prenez aucun risque financier

A côté du plateau affaires classique ouvert de 8h à 18h30, il y a deux personnes qui sont là à partir de 18h30 pour assurer un service 24h/24

Pour nous, c'est le gage d'un redémarrage important pour les grandes entreprises

La politique RSE est un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans les entreprises, et avec notre stratégie, nous souhaitons toucher ces entreprises qui s’engagent en matière de RSE et de réduction de leur empreinte carbone

Sans oublier la loi LOM (Loi d'orientation des mobilités, ndlr) qui va contraindre les sociétés et distribuer des amendes. Notre ambition, c'est également d'avoir une flotte verte pour se positionner sur ces pistes de réflexion avec les entreprises

La «» était aussi dans les discours de tous les exposants de cette 5e édition du SBT.», a expliqué devant l'assemblée Bertrand Visconti, le directeur régional des ventes Méditerranée d'Air France-KLM.Voyages Eurafrique, de son côté, a mis en place depuis un anpour ses clients en déplacements, afin de répondre à leurs questions, les rapatrier si nécessaire, trouver des solutions., explique Philippe Korcia.».L'autre mot d'ordre de ce salon était le «», avec l'objectif de montrer les nouvelles perspectives environnementales dans le monde du voyage et de l'entrepreneuriat.A l'exemple d', explique Alain Herbas, directeur des ventes B2B et chef des ventes Grand Sud d'Europcar.».Idem du côté de la SNCF ou d'Air France, qui ont pu sensibiliser les participants lors d'interventions.Chez Air France, notamment, les initiatives se multiplient : compensation et réduction des émissions de CO2 sur les vols domestiques, mais aussi internationaux d'ici à horizon 2030, achat de nouveaux Airbus A220 moins polluants, véhicules de piste électriques, suppression des plastiques à bord des avions, modification des procédures d'atterrissage, utilisation de carburants durables dits « SAF » pour « sustainable aviation fuel »...