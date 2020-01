Voyages Vert Vous - Épisode 1 : Le Québec À chaque épisode, un voyage, des rencontres

Au programme : nature, préservation et initiatives vertes.

« Voyages Vert Vous », la nouvelle websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.

Rédigé par Laurie Medina le Jeudi 16 Janvier 2020

Dans ce premier épisode, TV5MONDE vous embarque dans les grands espaces canadiens, au Québec et plus précisément en Abitibi-Témiscamingue, un territoire éloigné des sentiers battus.



Rencontrez Brandon l’Amérindien algonquin et les passionnés du Refuge Pageau qui se battent pour éduquer le grand public et remettre sur pied la multitude d’animaux sauvages blessés qu’on leur amène…



