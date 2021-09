Voyages culturels : Jean-Pierre Respaut, directeur général adjoint de Clio, s'en est allé

Jean-Pierre Respaut, le directeur général adjoint de Clio, s'en est allé.



Dans un message, Christian Marquant, le fondateur et CEO de Clio, rend un dernier hommage à son " fidèle ami, qui a œuvré à mes côtés depuis les origines de Clio il y a 45 ans.



Je tiens à réaffirmer aujourd’hui le plaisir que nous avons eu à travailler ensemble pendant toutes ces années, en partageant le même goût pour la culture et le même désir de la rendre accessible au plus grand nombre.



J’ai apprécié au quotidien son grand professionnalisme, son souci permanent d’excellence et son esprit toujours espiègle.



Nombreux sont ceux qui ont pu profiter de la richesse de ses connaissances, de son amour passionné des voyages, de sa grande curiosité et de sa bienveillance attentionnée envers tous.



Toutes mes pensées se tournent maintenant vers son épouse Elena, son fils David et ses proches, à qui j’adresse au nom de tout le "Monde de Clio" mes plus sincères condoléances.



Qu'il repose en paix ".



La rédaction de TourMaG.com adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.