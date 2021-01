Voyamar adapte sa production et sort deux brochures été

Les circuits ont également été adaptés avec un nombre plus limité de participants. Ce catalogue fait aussi la part belle aux Naya Club qui se développent. Là aussi, l'Europe se renforce.



Au total, 9 clubs arboreront la bannière des clubs de Voyamar dont quatre nouveautés, parmi lesquelles une troisième implantation en Tunisie, un club en Algarve (Portugal) et deux nouveaux sites en Sicile.



La seconde brochure dédiée à l’Amérique du Nord reste un axe important pour Voyamar, n°2 des destinations du TO.



Ce dernier espère une reprise pour l'été que ce soit vers les Etats-Unis et le Canada. Le catalogue s'appuie sur les « best of » du voyagiste et les circuits " bien rodés " regroupés sur 44 pages.



" C'est une destination où nous avons pas mal de reports et à mon avis s'il y a bien une destination long-courrier qui va ouvrir plus rapidement que les autres ce sera les Etats-Unis. D'ailleurs nos clients maintiennent leurs positions ", souligne Aurélien Aufort.



Ce dernier constate un frémissement : "nous avons quand même des ventes qui sont pour des départs soit pour après juillet - en août, septembre ou octobre - mais aussi des dernières minutes qui profitent notamment à la Tunisie".



En attendant une véritable reprise, ces catalogues permettent de regarder vers l'avenir. Et les couvertures au ton décalé ne laisseront pas insensibles les agences et les clients...



A n'en pas douter, nombreux sont ceux qui sont prêts à troquer leur masque pour cet été... (Voir couverture).