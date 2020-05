Vueling Airlines se prépare à ouvrir 21 routes directes

Vueling Airlines (Groupe IAG) relance progressivement ses activités pour les mois de juin et juillet en opérant jusqu'à 180 routes sur l'ensemble de son réseau européen.



En France, la compagnie entame sa première phase de reprise avec la réouverture de 21 routes directes pour la saison estivale, entre fin juin et juillet.



Depuis Paris-Orly, Vueling va opérer 14 routes vers : Barcelone, Londres-Gatwick, Séville, Palma de Majorque, Ibiza, Bilbao, Alicante, Malaga, Valence, Grande Canarie, Rome-Fiumicino, Milan, Lisbonne et Porto. Depuis Marseille, Vueling assurera trois routes directes, vers Barcelone, Palma de Majorque et Alger.



Au départ des aéroports de Nice, Nantes, Bordeaux et Lyon, Vueling assurera également des vols directs vers Barcelone.