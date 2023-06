Appli mobile TourMaG



Wagram Voyages : "il faut mieux voyager" L'interview de William Edel, PDG de l'agence de voyage d'affaires, Wagram Voyages.

Conscient de l’impact du voyage d’affaires sur l’environnement, William Edel, PDG de Wagram Voyages, souhaite encourager ses clients à « voyager mieux ». Pour ce faire, l’agence de voyages adopte un programme de reforestation et noue des partenariats avec des acteurs engagés.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 8 Juin 2023

TourMaG.com – Vous lancez une offre de décarbonation du voyage d’affaires. Concrètement, que proposez-vous ?



William Edel : Nous avons pris un nouveau virage stratégique en adoptant un positionnement engagé et responsable. Nous nous appuyons sur un triple engagement. Le premier concerne la qualité de service. Le deuxième se concentre sur la



Enfin, nous avons pris des engagements environnementaux. Nous exigeons de nos clients qu’ils participent au développement de la forêt en France. Nous avons un partenariat avec EcoTree, un acteur fort de la reforestation en France. Concrètement, nous compensons les émissions carbone en plantant des arbres.



Le calcul se fait sur un pourcentage des dépenses de l’aérien. Nous avons déjà planté plus de 500 arbres dans le Morbihan.



TourMaG.com – Vous ne craignez pas d’être taxé de greenwashing ?



William Edel : Nous sommes une agence de voyages, notre métier consiste à faire voyager les gens.



Le voyage ne va pas s’arrêter comme ça. Nous allons continuer à émettre des billets d’avion, de train, à réserver des hôtels… mais nous pouvons le faire différemment en faisant voyager mieux nos clients, en leur demandant une contribution.



"L’Europe veille, le gouvernement prend également conscience de sujets environnementaux. " TourMaG.com – Pourquoi lancer ce programme ?



William Edel : Mes collaborateurs et clients nous ont poussé à nous engager sur le sujet de la



Aujourd’hui, les entreprises mettent l’accent sur la politique RSE. Nous avons noué un partenariat avec SAMI pour la réalisation des bilans carbones simples et complets qui s’intéressent aux trois volets : social, sociétal et environnemental.



Selon les secteurs, la RSE n’a pas le même impact. Nous le voyons dans le cadre de notre activité événementielle. Très vite, il faut proposer le Maroc avec les 4x4, etc... car ça les éclate plus, qu'un séjour RSE en Normandie avec char à voile.



L’aspect économique domine bien souvent. La logique du porte-monnaie l’emporte encore aujourd’hui. Par exemple, entre un vol direct plus cher et un vol avec escale, le second sera privilégié.



TourMaG.com – Aujourd’hui, il n’existe pas de méthodologie commune dans le calcul des émissions CO2. Cela pose une question sur la véracité des résultats.



William Edel : C’est exact, il n’existe pas de référentiel optimal, certaines informations ne sont pas prises en compte, ou ne sont pas optimisées.

Tout ça est en train de se normer. L’Europe veille, le gouvernement prend également conscience de sujets environnementaux.



Nous le voyons sur l’utilisation des SAF (biocarburants). Les opérateurs aériens devront mélanger des carburants durables d'aviation avec du kérosène en quantités croissantes, de 2% du carburant total en 2025 pour atteindre 70% d'ici à 2050.



TourMaG.com – Le premier levier de la décarbonation reste de moins se déplacer. Les prévisions prédisent qu’en 2024, nous aurons retrouvé les niveaux pré-covid. Qu’en est-il au sein de votre entreprise ?



William Edel : Nous avons retrouvé entre 90 et 95% du volume de déplacements d’avant covid.



"Nous évaluons actuellement nos fournisseurs et prestataires sur leur démarche RSE" TourMaG.com – En interne, qu’est-ce que cela signifie ?



William Edel : Derrière les partenariats, nous avons engagé les collaborateurs dans la démarche. Nous avons formé notre personnel sur le choix des compagnies les plus vertueuses, ou encore la proposition d’une alternative à l’avion.



Nous évaluons actuellement nos fournisseurs et prestataires sur leur démarche RSE. L’idée est de constituer un panel de prestataires et fournisseurs écoresponsables, à destination des conseillers voyages.



En interne, nous avons créé la Green Team Wagram, qui a beaucoup de succès. Un groupe d’une dizaine de collaborateurs se réunit régulièrement et travaille sur des alternatives aux modes de fonctionnement actuels de l’entreprise, sur des actions solidaires : collecte de matériel scolaire, de serviettes menstruelles, accueil de stagiaires, programme lié à la santé…



TourMaG.com - La RSE reste un enjeu en termes d’attractivité auprès de futurs collaborateurs et de rétention.



William Edel : C’est certain. Nous recrutons actuellement. Il n’est pas rare, pendant un entretien d’embauche, que l’on me demande quels sont les engagements de l’entreprise en termes de RSE.

Wagram Voyages en chiffres : Plus de 40 ans d'existence

100k déplacements professionnels par an

37 millions de CA

60 collaborateurs

Plus de 200 clients

Plus de 500 arbres plantés dans la forêt Wagram

Trois entités : Wagram Voyages, Wagram et Vous (agence événementielle), Wagram Evasion (agence de voyage loisir pour les clients Wagram Voyages)



Caroline Lelievre

Publié par Caroline Lelievre

