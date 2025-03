Worldia : La confiance et l'humain au cœur d'une collaboration de longue date

Chez Worldia, la technologie est un formidable levier, mais elle ne remplace jamais la relation humaine.

Pour perfectionner son accompagnement, le TO a repensé son approche commerciale en créant une équipe Customer Success, dédiée aux nouveaux partenariats. Sa mission : être aux côtés des agences dès leur première prise en main de la plateforme, pour leur garantir un démarrage en toute sérénité. Et ce jusqu’à la première vente comme en témoigne ce retour d’une fidèle agence partenaire “ Mon meilleur moment c'est à ma première vente quand j'avais fait une erreur de vente sur le site (toute novice dans l'utilisation) et que c'est votre équipe qui m'a rappelé pour me dire que j'avais sûrement fait une erreur de parcours. Je me suis dit "cool ils vérifient bien les dossiers avant de confirmer je peux avoir confiance". C'est là que vous m'avez accroché ! ”



L’ accompagnement se prolonge ensuite avec l’équipe commerciale, qui veille à tisser des liens durables et de proximité avec chaque partenaire, en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins. Alison Herbreteau, Directrice Commerciale de Worldia confirme : " Nos agences partenaires apprécient particulièrement ce niveau d’accompagnement. C’est cette proximité et cette réactivité qui font toute la différence et qui nous permettent de bâtir des relations durables. "