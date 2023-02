Appli mobile TourMaG



Youna passe la vitesse supérieure sur le MICE Alex Philippot, co-fondateur de la plateforme MICE, Youna

La plateforme de réservation en-ligne, Youna, permet aujourd’hui aux entreprises de réserver en quelques clics une salle de réunion, un hébergement, des activités de teambuilding et autres services. Youna mise sur la techno pour structurer un secteur atomisé et souhaite faire adhérer les fournisseurs à une démarche RSE pour répondre à la demande et développer l’activité.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 9 Février 2023

TourMaG.com – Qui est Youna ?



Alex Philippot :



Nous avons automatisé le process de vente et de réservation en ligne. Avec Youna, vous n’avez pas de devis, vous réservez directement une salle de réunion, un hébergement, des teambuilding et des services annexes. Nous sommes les seuls sur le marché à proposer la réservation instantanée.



Youna a été créé en 2018. La V1 de notre plateforme a été lancée en 2022. Aujourd’hui, nous recensons environ 2 000 services en ligne : des lieux, des activités, des navettes… La base de données offline est de plus de 30 000 services, ce qui nous permet de répondre à des demandes plus complexes en dehors de la plateforme.



Notre réseau de fournisseurs s’appuie sur 50 pays, mais compte tenu du contexte, nous nous sommes recentrés sur la France et une trentaine de destinations.



Aujourd’hui, nous avons trois gros clients avec plusieurs filiales, mais aussi des ETI, et des



TourMaG.com – Quel est votre business model ?



Alex Philippot : Nous facturons des frais de service aux utilisateurs finaux. Nous ne prenons pas de commissions à nos fournisseurs.



TourMaG.com – Quelles sont les perspectives pour ce segment de marché en 2023 ?



Alex Philippot : Les crises s’enchaînent. Le covid-19 a obligé certaines entreprises à s’endetter fortement, elles ont besoin de retrouver du business. Aujourd’hui il y a une forte inflation, avec 25% en 2022, 7 % en 2023.



Il y a des enjeux importants pour un secteur qui n’est pas industrialisé, dont les process ne sont pas automatisés.



La techno apporte des solutions concrètes et simples. Il faut que l’on arrive à créer de l’adoption de toutes les parties prenantes. C’est une véritable opportunité, car les besoins sont forts.



TourMaG.com – Y a-t-il une demande des entreprises sur l’organisation d’événements ?



Alex Philippot : La fin de l’année 2022 a été assez calme. C’est une tendance générale. La problématique aujourd’hui est que l’on n’a pas de visibilité.



Mais nous savons tous que l’événementiel est stratégique pour les entreprises. Sans événements, elle perd de la performance.



TourMaG.com – 2022 était l’année de la reprise MICE ?



Alex Philippot : L’activité a repris en 2022, mais une bonne majorité des projets organisés en 2022 étaient des reports.



TourMaG.com - Quelles sont les nouvelles tendances du MICE ?



Alex Philippot : Les utilisateurs cherchent à gagner de temps. Ils sont dans des organisations où les choses évoluent rapidement et régulièrement, donc il faut faire vite. Réserver en 1 minute est un vrai plus.



Nous avons des demandes pour sourcer des lieux différents, comme des gîtes. Pas uniquement pour le coût, mais pour profiter de lieux conviviaux, recréer du lien différemment.



Il y a un besoin d’organiser des événements à proximité pour éviter le transport, notamment l’avion.



TourMaG.com – Quid de la RSE ?



Alex Philippot : Nous référençons exclusivement des fournisseurs qui ont une vraie stratégie RSE.



C’est une véritable demande dans les appels d’offres. Selon les entreprises, les critères peuvent être différents. Celui le plus fréquent est la réduction de CO2, puisque toutes les entreprises ont des objectifs à 2030. En fonction de la culture de l’entreprise, il peut y avoir un accent plus fort sur du sociétal.



Nous travaillons à la rédaction d’une charte qui va reprendre des éléments auxquels les fournisseurs devront répondre pour être présents sur la plateforme.



Nous n’avons pas l’ambition de créer un label, ou de jouer la police, mais d’encourager une dynamique chez les fournisseurs. S’ils répondent à ces critères, ils feront davantage de business.



Acheter en circuit court, bannir l’usage de plastique, assurer la mixité de leurs équipes… sont des actions RSE.



TourMaG.com – Quelles sont vos ambitions en 2023 ?



Alex Philippot : Aller chercher un volume d’affaires conséquent. Notre objectif est de 20 millions d’euros de volume d’affaires. Au-delà d’un chiffre, nous voulons emmener avec nous un maximum de professionnels du secteur dans cette mutation. A notre humble niveau, nous nous voyons comme un catalyseur.



