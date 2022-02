Zoku débarque à Paris avec son concept mixte "stay & work"

Tout est fait pour favoriser la convivialité et les échanges entre les résidents, qu’ils soient là pour un mois, une semaine ou la soirée.



« En particulier dans le monde d'aujourd'hui, où les connexions humaines sont limitées, il est primordial d'offrir des réponses de valeur et pertinentes pour nos hôtes », déclare Marc Jongerius, co-fondateur et directeur général de Zoku.



L’enseigne a été désignée comme « l'un des 25 hôtels les plus cools du monde » par Forbes.



Au-delà d’Amsterdam, elle est déjà présente à Copenhague et Vienne depuis 2021, et ajoutera bientôt Paris à son portefeuille à l’été 2022.