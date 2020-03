eDreams ODIGEO déplace son siège social du Luxembourg vers l'Espagne

eDreams ODIGEO annonce un plan visant à déplacer le siège social du groupe du Luxembourg vers l'Espagne, afin d'améliorer son organisation et réduire ses coûts.



Les assemblées des actionnaires nécessaires à la réalisation de ces changements seront convoquées en juin et auront lieu en septembre indique un communiqué de presse.



Le groupe annonce également la nouvelle composition de son conseil d'administration dans le cadre de cette domiciliation. Le mandat de Robert A. Gray en tant que vice-président et administrateur indépendant arrivant à expiration ce 31 mars 2020, Carmen Allo Pérez a été nommée administratrice indépendante et présidente du comité de vérification.



Ces décisions seront soumises à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle.