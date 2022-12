easyJet augmente les salaires et éloigne les menaces de grèves

easyJet et les syndicats du personnel de cabine français (SNPNC et UNAC) ont signé un accord concernant l’augmentation de la rémunération qui éloigne définitivement le spectre d'une grève pour les fêtes de fin d’année.



Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a commenté : « En tant qu'employeur responsable, easyJet reconnaît et encourage le dialogue social comme le démontrent les accords signés avec les partenaires sociaux pour le maintien de l’emploi durant la crise COVID ainsi que ces récentes négociations aboutissant à un accord sur la hausse de la rémunération.



La levée de menace de grève pour les fêtes de Noël est une nouvelle rassurante pour nos clients qui pourront voyager sereinement avec easyJet à travers la France et l’Europe alors qu’ils s’apprêtent à rejoindre leurs proches pour les fêtes de fin d’année. »



Dans le cadre de l'accord, tous les PNC (personnels navigants commerciaux) basés en France verront leur rémunération augmenter en 2023 – avec notamment une hausse de 7,5% de leur salaire fixe.



easyJet est la deuxième compagnie aérienne en France et emploie plus de 1800 personnes en France sous contrats locaux, dont plus de 1000 membres du personnel de cabine.