easyjet veut former 1000 pilotes en 5 ans

en permettant à une candidate européenne d'accéder à sa toute première opportunité d'emploi. CAE finance et assure dans l'une des académies aéronautiques de CAE la formation au pilotage de la lauréate, devenue aujourd’hui une ambassadrice encourageant plus de jeunes filles et de femmes à envisager une carrière dans l'aviation

"Il est essentiel de s'assurer que nous attirons un éventail diversifié de candidats qui nous rejoignent et s'épanouissent au sein d’easyJet. C'est pourquoi remettre en question les stéréotypes de genres qui influencent les décisions de carrière est une priorité absolue pour encourager davantage de femmes à choisir une carrière de pilote.



Bien que nous soyons fiers d'avoir ces dernières années doublé le nombre de femmes volant sur easyJet, nous savons qu’il reste une marge de progression pour accroître la diversité sous toutes ses formes sur les postes de pilotes et nous nous engageons donc à continuer d’embarquer l'industrie dans cette direction".

Au cours des cinq prochaines années,La compagnie s'est engagée à soutenir le programme CAE Women in Flight, "".Le capitaine David Morgan , directeur des opérations d'easyJet, a déclaré :Plus récemment, la compagnie aérienne a annoncé un partenariat avec Fantasy Wings - une organisation de jeunesse leader en matière de diversité dans l'aviation - afin d'offrir aux jeunes femmes et aux jeunes issus de minorités ethniques la possibilité de se lancer dans une carrière dans l'aviation. easyJet sponsorise des places pour les élèves de 50 écoles à travers le Royaume-Uni. Le programme Fantasy Wings de cette année devrait débuter en octobre 2023 et les inscriptions seront ouvertes aux étudiants âgés de 13 à 25 ans et basés au Royaume-Uni.