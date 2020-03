iBanFirst vous donne rendez-vous au DITEX

Pour iBanFirst la 16e édition du salon du Ditex, les 18 et 19 mars 2020 à Marseille, sera l’occasion d’échanger avec les professionnels du tourisme de la région PACA et revoir ses clients historiques.Cet événement permettra à iBanfirst de réaffirmer son rôle de partenaire privilégié de tous les acteurs de l’industrie du voyage (qu’ils soient agences de voyages, réceptifs ou tour-opérateurs), pour la gestion de leurs flux de devises.En cette période de forte volatilité sur le marché des changes, nos spécialistes partageront leur expertise en matière de paiements internationaux et de couverture de change. Ils répondront à une question cruciale pour un secteur soumis à de nombreux aléas : comment simplifier ses flux de devises pour améliorer sa compétitivité et la rentabilité de son activité ?Nous avons étoffé avec les termes dynamiques, notre offre de solutions de couverture de change, qui comptait déjà les contrats de change à terme fixe et flexible. Les termes dynamiques neutralisent le risque de change tout en offrant la possibilité de bénéficier d’un mouvement favorable sur le marché des devises.Par ailleurs, nous pourrons évoquer les autres nouveautés dont nos clients bénéficieront au cours de l’année 2020, en termes de devises disponibles et de suivi des paiements, notamment.