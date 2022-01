1,5 milliard d’euros et 30 avions neufs pour sauver Air Algérie ? 🔑

Echorouk News

« la compagnie est actuellement frappée par une crise financière »

Air Journal

Il faut dire que la situation devient préoccupante pour la compagnie nationale algérienne, qui enchaine mauvaises nouvelles et contre-performances.Certains professionnels du tourisme français s’alarment ainsi ces derniers jours des nombreux dossiers de remboursement de billets non-volés toujours en attente chez Air Algérie. Et pour cause, les estimations de la presse algérienne évoquent le chiffre de 25 milliards de dinars (156 millions d’euros) restant à rembourser, correspondant à environ 500 000 billets.A ce sujet, Amine Andaloussi, un porte-parole d’Air Algérie, l’assure dans les colonnes d’: l'opération de remboursement a débuté. S’il admet que, il précise aussi qu’elle serait la seule au monde à ne pas avoir supprimé d’emploi dans le contexte de crise sanitaire mondiale.Enfin, d’après le dernier classement d’Airline Ratings, sorti en ce début d’année, Air Algérie n’obtient qu’une étoile sur 7 en terme de sécurité, 3,5 en terme de services à bord, 0 étoile en terme de normes Covid… A noter aussi qu’actuellement, d’après la base de donnée de Planespotters, citée par nos confrères d’, Air Algérie compte 18 de ses avions actuellement cloués au sol. 6 Boeing 737NG supplémentaires pourraient les rejoindre pour des problèmes moteurs nécessitant des opérations de maintenance urgentes.Depuis l’arrêt des opérations d’Aigle Azur en septembre 2019, Air Algérie a vu l’arrivée d’une nouvelle concurrence, principalement low-cost, sur les liaisons vers la France. Outrese sont lancées sur les routes entre France et Algérie.