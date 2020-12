3e épisode de la série "les grands oubliés" : quel avenir dans et pour le tourisme ?

La décision a été prise en commun accord en voulant prioritairement préserver le futur de l'agence. Même parmi les plus mordus de la profession l'avenir dans le tourisme n'est pas automatique.



" Si possible je vois mon futur dans le tourisme, de moi même je ne partirai pas. J'ai des idées au cas où, mais toujours en lien avec le voyage, " confie Jennifer Weber.



Il ne fait pas de doute que le visage de la profession devra changer après autant d'arrêt, d'attaques et de remise en question. L'agent de demain ne sera peut-être plus celui d'hier.



" A l'époque j'étais très stressée de ne pas réussir à atteindre les objectifs de ventes, c'était trop. Au final j'ai appris de cette année que ce n'était pas à moi de me remettre en question, mais plutôt à l'entreprise.



Nous aurions dû nous recentrer sur nos clients, " analyse Karine, agent de voyages dans le sud-est de la France.



A considérer les agents de voyages comme de simples vendeurs, les réseaux se sont peut être trompés de stratégie, l'ambition ne devrait pas être toujours de faire gonfler les volumes d'affaires, par plus de vente, mais d'être à l'écoute du marché.



" J'ai toujours la passion et l'espoir que le tourisme reparte mais sous une autre forme, il sera plus durable et écoresponsable. Le tourisme de proximité est aussi quelque chose qui me parle plus " souligne Charline.



Elle n'est pas la seule à rêver d'une transformation de l'industrie, après un arrêt si long. Il se pourrait bien que les déplacements soient moins fréquents, moins loin, plus cher.



C'est un secteur pour moi qui a beaucoup de potentiel et qui conserve un avenir certain malgré cette pandémie à long terme. Car tout le monde a envie de voyager.



Je pense, qu'avec des objectifs de développement durable de plus en plus présents il sera indispensable, à long terme, d'adapter son offre de produits plus dans une optique de responsabilité, respect des populations et l'environnement,]i" explique Morgane Beard.



Il ne faut pas oublier une chose, si les entreprises du secteur ont été créées pour la plupart il y a plusieurs dizaines d'années, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui fera le voyage et l'industrie de demain.



Nous devons tous être plus attentifs, même si pour certains les attentes peuvent paraitre farfelues aujourd'hui, elles seront les tendances des prochaines années.



Alors que Stéphane Verdié se prépare à devoir rechercher un autre emploi, le néo agent de voyages ne garde aucune rancœur.



" Il ne faut pas avoir de regret. C'est un beau secteur, vendre du rêve n'est pas donné à tout le monde.



Concernant l'agence, je pense qu'elle a un bel avenir, car nous sommes habitués au sur-mesure, nous avons développé une branche bien-être et développement personnel. "



Et même si tout le monde se plaint à longueur d'année de ne pas être reconnu, pas assez payé ou d'être trop présent à l'agence, cette année a fait prendre conscience qu'ils ont tous ou presque : une passion particulière pour la profession.



Ce n'est pas le métier le plus médiatisé, ni le plus utile à la société, mais il provoque une chose rare, que ce soit avant pendant et après tout le monde ne que du voyage.



" Nous espérons tous une reprise. Nous ne voulons pas quitter ce secteur, puis nous ne savons pas faire autre chose. Nous adorons tous ce boulot, je pense que tous nous attendons que ça reprenne comme avant..." espère Kevin, l'agent de voyage breton.



Et que ce soit comme par le passé ou non, nous prions tous pour que ça reparte...