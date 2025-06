5 adresses incontournables pour un week-end 100% cuisine locale à Nice

Pour en savoir plus en se retroussant les manches derrière les fourneaux, direction « Les Petits Farcis ». Derrière ce Food and Wine School du Vieux Nice, il y a Rosa, une canadienne tombée amoureuse de la ville et de son background culinaire, mélange de saveurs provençales et transalpines.



Avec elle, on apprend à fabriquer cette socca destinée jadis « aux ouvriers qui avaient besoin de manger quelque chose de roboratif dans la matinée », rappelle Rosa. Une cuisine de paysans, simple et goûteuse mais exigeante en temps.



Et de nous convier à pétrir et martyriser la pâte à socca, tout en surveillant de près la cuisson des oignons pour la pissaladière. Oignons sur lesquels on ajoute – secret local ! – du thym et deux feuilles de laurier.



A cet autre plat à tarte sera ajouté ensuite du pissalat (pâte aux anchois) et quelques olives, avant d’enfourner le tout pour 25 mn de cuisson. Et la fameuse salade niçoise, alors ? « Des tomates, des petits artichauts crus, des poivrons, des radis, du thon à l’huile, des cébettes, des olives, des anchois, un œuf dur coupé en quatre. Mais jamais de pommes de terre, de haricots ou de riz ! », intime Rosa, qui rappelle que cette salade ne se prépare normalement qu’en hiver.