6 Mondi Club en Turquie dont 2 nouveautés pour l’été 2024

Destination originelle de Mondial Tourisme, la Turquie a le vent en poupe en ce début de saison et le pays a pour ambition de faire partie du Top 3 des destinations les plus visitées au niveau mondial, tous les voyants sont au vert pour envisager une belle saison.



Rédigé par Laure Chevrinais le Lundi 25 Mars 2024









Avec une offre balnéaire de grande qualité, des sites archéologiques dont la renommée n’est plus à faire, une diversité de paysages, une gastronomie raffinée et un accueil à la hauteur de la gentillesse de sa population, la Turquie a de nombreux atouts pour attirer toujours plus de touristes et reste une destination très prisée des français.



2 nouveaux Mondi Club C’est sur la côte Égéenne que Mondial Tourisme a positionné ses 2 nouveaux clubs. En effet, c’est à proximité d’Özdere, à 30 km de la station balnéaire de Kusadasi et à 40 km de l’aéroport d’Izmir que se trouve le Mondi Club Notion Kesre Beach 4*. Faisant face à la mer, dans un environnement calme et paisible, le club propose 164 chambres, des piscines extérieures dont l’une avec des toboggans, une plage privée, un centre de spa ainsi qu’un mini-club.



Un peu plus au sud, le Mondi Club Tiana Beach Resort 4* est un établissement à taille humaine avec ses 86 chambres réparties dans des petites structures de 2 étages. Rénové en 2022, il possède sa propre plage privée, 2 piscines extérieures (dont l’une pour enfant), mini club, centre de spa et terrain de tennis. Idéal pour les personnes désirant profiter de l’animation de la station touristique toute proche de Turgutreis et de la vie nocturne de Bodrum située à 18 km.



Comme les années précédentes, le Mondi Club Resort Atlantis 4* situé à 2km d’un charmant village de pêcheurs et offrant une vue à couper le souffle sur la mer Egée complète la gamme dans la région.



4 nouveaux hôtels dans la région d’Antalya En complément des 3 Mondi Club présents sur la côte méditerranéenne (Sealife Buket 5*, Water Side Resort & Spa 5* et le Grand Ring 5*) ainsi que des hôtels programmés depuis de nombreuses années, Mondial Tourisme renforce sa présence dans la région en intégrant à sa production 4 établissements 5* à l’instar du Sealife Kemer situé à 3 km de la station balnéaire de Kemer et de sa marina ou encore du magnifique Sherwood Dreams Resort proche de Belek et proposant 2 grandes piscines extérieures, un centre de spa ainsi qu’un Luna Park pour enfants et programmé en formule ultra tout inclus

Des engagements sur l’aérien



Retrouvez toutes nos offres sur

En tant que tour opérateur, Mondial Tourisme reste fidèle à son activité première et s'engage donc sur des full charters à partir du mois d'avril ainsi que sur des block sièges auprès de compagnies telles que Transavia ou Pegasus. Le voyagiste propose donc des vols pour Izmir et Antalya au départ de Paris avec plusieurs rotations par semaine ainsi que pour Bodrum tous les samedis. La province n'est pas en reste avec des vols sur Antalya au départ de Nantes, Lyon et Marseille. Grâce à une offre supplémentaire en package dynamique, de nombreuses autres villes de France sont également proposées, tout comme des séjours sur Istanbul.

