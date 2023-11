A son tour, VistaJet mise sur le bien-être Une flotte de 360 jets qui fait voyager des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans près de 187 pays.

La première compagnie mondiale d'aviation d'affaires VistaJet se convertit à son tour à la révolution du bien-être qui bouscule le monde du luxe depuis la crise sanitaire provoquée par la Covid. Ses propositions se déclinent avant de prendre l'avion, pendant les vols et aussi après - et même bien après.



Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 3 Novembre 2023

VistaJet, première compagnie d'aviation d'affaires mondiale, développe à son tour une offre de bien-être.



Rien d'étonnant à cela ! D'une manière générale, la recherche de bien-être par la clientèle à fort pouvoir d'achat a été décuplée par la récente crise sanitaire.



Désormais, le monde du luxe, en particulier celui de l'hôtellerie très haut de gamme ne se contente plus d'offrir du beau et de l'exclusif à ses clients, il se préoccupe aussi de leur bien-être physique, mental et même émotionnel.



Non seulement tout cinq étoiles digne de ce nom se doit d'avoir son Spa et ses menus "régime", mais des établissements vont bien plus loin encore, proposant cures de sommeil, cures de désintoxication, séances de méditation, cours de yoga et autres retraites ayurvédiques...



Une vaste gamme de produits et services Avant le vol, les clients de VistaJet peuvent consulter un nutritionniste de la compagnie sur les aliments les plus appropriés à consommer avant et pendant le vol, afin de commander à l'avance des repas adaptés à leurs besoins.



Pendant le vol, les clients de VistaJet ont à leur disposition une vaste gamme de produits et services]b . Pour commencer, les avions Global 7500 sont équipés de sièges ergonomiques et permettent une simulation dynamique de la lumière pour se synchroniser avec le fuseau horaire de la destination.



Les clients se voient également proposer des " menus bien-être " conçus en collaboration avec des nutritionnistes et des athlètes de haut niveau -dont Charles Leclerc-, des produits de grandes marques de bien-être, dont la collection Orchidée Imperial de Guerlain ainsi que la gamme d'infusions naturelles à base de fruits et d'herbes JING. Les clients de VisJet peuvent aussi utiliser des applications de méditation et de respiration.



"Réimaginer son chemin dans le monde"



Depuis son lancement en 2020, "Private World" propose des voyages et itinéraires personnalisés et des offres exclusives pour vivre des expériences rares et authentiques dans des destinations parfois -mais pas toujours- confidentielles.



Par exemple, au Népal et au Bhoutan -grâce à un partenaire nommé Pelorus-, est proposée une expédition spirituelle de 21 jours au cœur du bouddhisme. Celle-ci inclut des séances de prière, un vol en hélicoptère jusqu'au camp de base du mont Everest pour faire une randonnée, des visites de monastères et des rituels traditionnels pour la santé du corps. Un "véritable voyage de transformation intérieure et de guérison" , assure VistaJet.



Autre exemple, cette fois-ci dans la " Vallée Sacrée ", au Pérou, avec un partenaire nommé The Luminaire. L'objectif affiché est de favoriser le développement intellectuel et restaurer la bonne santé de l'esprit et du corps grâce au pouvoir de la nature et aux médecines naturelles.



Dans ce cadre est prévue notamment une rencontre avec un expert en herboristerie et en traditions médicinales andines, pour absorber l'énergie des terres anciennes, le tout dans l'intimité d’une casita nichée dans les hauts plateaux andins.



Dans le même esprit, et toujours pour rajeunir le corps et l'esprit, se reconnecter à la terre et à soi-même, Vista Jet propose toujours via son programme "Private World", d'autres expériences aux Etats-Unis et au Mexique, mais également en Suisse, à Ibiza, aux Maldives, au Qatar, en Laponie suédoise, au Costa Rica et bien sûr en Inde où les propositions sont inspirées par les soins traditionnels et basé sur les principes de l'Ayurveda et du Yoga



Vistajet : une compagnie pionnière



Sa flotte qui compte 360 jets de la famille Global et Challenger aux couleurs distinctives rouge et argenté, fait voyager des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans près de 187 pays, couvrant ainsi 96 % du monde. VistaJet dessert plus de 1900 aéroports.



Fondée en 2004 par



VistaJet est la première et l'unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires.Sa flotte qui comptede la famille Global et Challenger aux couleurs distinctives rouge et argenté, fait voyager des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans près de Thomas Flohr , cette compagnie se veut pionnière d'un modèle d'affaires innovant puisque les clients ont accès à une flotte entière de jets, tout en payant uniquement leurs heures de vol, et sans les responsabilités et les charges liées à la propriété d'un avion personnel.

