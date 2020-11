« A table ! » avec Abbey Ireland & UK le 8 Décembre 2020

La gastronomie a toujours été une composante essentielle du voyage pour les clients français. Cependant, ce n’est pas nécessairement un point que vous mettez en avant lors d’une vente de voyage en Irlande, et pourtant… La pureté des produits naturels de l'île a fait de cette dernière l'une des destinations culinaires d'Europe les plus encensées ces dernières années.



On pense évidemment aux pubs, où l’on pourra déguster une pinte de Guinness avec quelques huîtres, un fish & chips, un irish Stew typique ou encore un seafood chowder (soupe de poissons), des fruits de mer et crustacés, le tout accompagné de pain noir irlandais fait maison. Hmmm un délice !

Il est bon aussi de rappeler que l’Irlande, qui représente seulement 1/8 du territoire français, recense pas moins d’une vingtaine de restaurants étoilés MICHELIN (1 et 2*).



Mais j’en dis déjà trop : venez voir par vous-mêmes et participez à un cours de cuisine live, dans une ambiance décontractée, avec une « cup of tea » à la main !