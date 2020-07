ADN Tourisme demande la nomination d'un secrétaire d'Etat rattaché au Premier Ministre déclaration de Christian Mourisard, Président d’ADN Tourisme

Christian Mourisard, Président d’ADN Tourisme demande dans une déclaration écrite, la nomination d'un secrétaire d'Etat au tourisme rattaché directement au Premier Ministre.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 10 Juillet 2020

Christian Mourisard, Président d’ADN Tourisme lance un appel au nouveau Premier Ministre Jean Castex. Alors que le tourisme représente 8% du PIB en France, aucun ministre ni secrétaire d'Etat n'a été nommé pour le secteur au sein du nouveau gouvernement.



"Alors qu’un remaniement d’envergure vient d’être effectué pour constituer un Gouvernement dont l’un des objectifs principaux est la relance de l’activité économique, comment se fait-il que cette réalité n’ait pas été prise en compte clairement dans les portefeuilles des Ministres déjà nommés ?" s’étonne Christian Mourisard dans un communiqué.



"Les territoires ont été particulièrement impactés par cette crise et c’est grâce à une action conjointe et volontariste des collectivités, de l’État et des professionnels qu’une reprise de la fréquentation touristique, sur l’ensemble de l’Hexagone a été possible. Le tourisme étant une activité transversale aux multiples facettes, cette relance ne pourra être couronnée de succès que grâce à une intervention et des arbitrages décisifs au niveau national dans différents domaines, comme l’observation, la réglementation, la formation, le numérique ou encore le développement durable."

Christian Mourisard demande ainsi que "le tourisme soit clairement identifié au sein du nouveau Gouvernement par un Secrétariat d’État dédié à ce secteur".



Un secrétaire d'Etat qu'il souhaite rattaché directement au Premier Ministre.



"Dans le cas contraire, nous risquons d’assister, comme cela a été le cas par le passé, à une fragmentation entre plusieurs Ministères de la question touristique et, par conséquent, à sa fragilité et sa marginalisation.



Cette demande ne répond pas à un besoin d’affichage au niveau national, mais à un impératif de cohérence et d’efficacité : pour permettre au secteur touristique français d’atteindre tout son potentiel de développement économique, il lui faut un Secrétaire d’État pleinement dédié et rattaché au Premier Ministre."



