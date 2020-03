APG AIRLINES agréée IATA et certifiée IOSA

La compagnie aérienne régulière française APG AIRLINES (code GP 275) créée par APG, et qui opère Toulouse - Lorient plusieurs fois par semaine à bord d’un BeechCraft 350 de 8 places, obtient sa certification IOSA (IATA Operational Safety Audit).



IOSA est le premier label de qualité et sécurité mondial des compagnies aériennes.



Dans la foulée, APG Airlines vient également d’être agréée membre IATA.



Sandrine de Saint Sauveur – CEO & Présidente d’APG Airlines explique « Les équipes APG AIRLINES ont travaillé pendant une année pour parvenir à la certification IOSA . Notre compagnie est petite mais small is beautiful : nous travaillons selon les mêmes standards que les grandes compagnies et cela partie de notre stratégie à long terme »



APG AIRLINES est certifiée IATA NDC niveau 3. Elle est disponible dans tous les GDS et BSPs/ARC/TCH ainsi dans la plateforme de distribution APG Platform « NDC capable » niveau 3.