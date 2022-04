ASL Airlines renforce ses vols vers l'Algérie

Du 27 mars au 30 octobre 2022, la compagnie assurera une importante desserte vers l’Algérie et ouvre dès à présent ses ventes pour deux nouvelles lignes : Lille - Oran et Mulhouse - Alger et pour plus de vols vers Alger au départ de Paris-CDG, Lyon et Lille.



L’Algérie est une destination que la compagnie n’a cessé de proposer pendant toute la période de restriction des vols depuis le début de la crise sanitaire.



Le programme été 2022 d’ASL Airlines France ouvert à la vente comprend désormais 19 rotations par semaine entre les deux pays, en conformité avec le cadre réglementaire actuellement souhaité par les autorités.