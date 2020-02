ASL Airlines va desservir Paris - Djerba

ASL Airlines France annonce l'ouverture, pour la saison été 2020, d'une deuxième desserte de la Tunisie avec la ligne Paris-Djerba.



Elle sera assurée du 29 juin 2020 au 2 septembre 2020 à raison de deux vols hebdomadaires.



Pour son programme été la compagnie reconduit ses autres lignes vers Tunis au départ de Paris-CDG, du 30 juin au 3 septembre 2020 et Oujda (Maroc), au départ de trois escales en France (Paris-CDG - Oujda du 29 juin au 10 septembre, Strasbourg - Oujda du 1er juillet au 2 septembre et Bastia - Oujda du 1er juillet au 5 août)



Les lignes régulières opérées à l'année : Paris-Tel Aviv et Paris-Alger seront de leur côté renforcées pour l'été.



Le programme complet avec l'annonce de toutes les lignes vers l'Algérie sera communiqué ultérieurement, précise la compagnie.