Abu Dhabi : assouplissement des restrictions et du protocole covid

Les installations de test sont toujours disponibles à l'aéroport pour ceux qui souhaitent passer un test, au prix d'une dizaine d'euros par prélèvement. Le résultat est reçu en 90 min par sms (sans avoir à attendre à l’aéroport),

Abu Dhabi annonce être entré dans la phase de sortie de la pandémie.Alors que la France lève de nombreuses restrictions, l'émirat suit le mouvement. Selon la réglementation mise à jour par le département de la Culture et Tourisme d'Abu Dhabi, le système de la liste verte a été supprimé pour tous les voyageurs se rendant à Abu Dhabi.Doréanavant, les voyageurs entièrement vaccinés n'ont plus besoin de passer un test PCR avant d'embarquer. Cet assouplissement n'est appliqué que si la personne est en mesure de présenter un certificat de vaccination officiel covid valide, avec un code QR lisible.Pour ceux non vaccinés, le test PCR de moins de 48 heures reste en vigueur. Les voyageurs de moins de 12 ans sont exemptés.Une fois sur place, les voyageurs n'auront plus à réaliser de test, quel que soit leur statut vaccinal." expliquent les autorités.