Accor : ouverture de plus de 70% du réseau mondial d'ici début juillet

Pour les clients ayant réservé un tarif flexible, ALL- Accor Live Limitless autorise une annulation complète, sans frais jusqu'au jour de l'arrivée prévue.



De manière générale, pour les clients qui ont réservé un tarif non flexible directement depuis le site de réservation ALL.com, pourront bénéficier de l’annulation du montant pré-payé lors de la réservation ainsi que du remboursement intégral du séjour jusqu’à trois jours avant leur arrivée.



Jusqu’au jour J, ils pourront reporter leur réservation dans le même hôtel (dans les 18 prochains mois) ou recevoir un bon d’achat de la valeur totale de leur séjour pour une utilisation ultérieure.



Le statut obtenu en 2019 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021

✓ Expiration de points : afin de profiter pleinement des points Rewards, leur expiration sera suspendue jusqu'au 15 décembre 2020 pour le statut Classique et jusqu’au 30 avril 2021 pour les status Silver, Gold, platinum et Diamond.



✓ Transfert de points Statut et nuits Statut : les nuits Statut et points Statut ALL gagnés entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 seront crédités sur le compteur de nuits Statut et points Statut début janvier 2021



✓ Suite Night Upgrades : pour les membres Platinum et Diamond, la validité des Suite Night Upgrades non utilisés au 31 décembre 2020 sera prolongée pour une durée de 12 mois Enfin, les cartes business Plus et les cartes ibis business sont prolongées de six mois à partir de la date de fin de validité,

